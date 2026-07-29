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Наш потерянный мир

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Новый министр обороны Украины захотел действовать «ассиметрично» в конфликте с Россией

Новый министр обороны Украины захотел действовать «ассиметрично» в конфликте с Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны действовать «асимметрично» в конфликте с Россией. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра обороны республики Евгений Хмара в интервью американской правой журналистке Лоре Лумер.

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