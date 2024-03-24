Захарова сочла уликой фразу США о непричастности Киева к теракту в "Крокусе": "Кеннеди - тоже ИГИЛ?"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление официального представителя Cовета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон о том, что Украина не причастна к теракту в Красногорске, и во всём виноват ИГИЛ*.
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