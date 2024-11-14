Российские родители предпочитают отдавать детей в спортивные секции

Образовательная платформа Учи.ру провела исследование, чтобы выяснить, как родители учеников 1-4 классов распределяют бюджет на дополнительные занятия, а также узнать их мотивы и оценить занятость школьников во внеурочное время.
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