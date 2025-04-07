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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жители Алтая просрочили банкам по кредитам в среднем по 352 тысячи рублей

Жители Алтая просрочили банкам по кредитам в среднем по 352 тысячи рублей

Край оказался во второй половине рейтинга регионов по доле просроченной задолженности населения Алтайский край занял 68-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с наименьшей долей просроченной задолженности населения, а Республика Алтай – 78-е, сообщает РИА Новости.

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