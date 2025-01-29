Эта история началась в XVIII веке во Франции. Молодая жена Людовика XVI Мария-Антуанетта обожала сладости.
Круассан
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Эта история началась в XVIII веке во Франции. Молодая жена Людовика XVI Мария-Антуанетта обожала сладости.
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