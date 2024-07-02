Рудковская закатила скандал на премии — даже Киркоров был в шоке

Светская львица отчитала организаторов. Яна Рудковская Pushkin Ball in Moscow Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЯна Рудковская на прошедшей накануне премии журнала VOICE Shopping выступила в роли борца за справедливость.
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