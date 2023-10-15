В ООН заявили о заканчивающихся ресурсах в больницах сектора Газа

Больницы в секторе Газа, которые остались без электричества из-за блокады со стороны Израиля, смогут поддерживать деятельность на протяжении двух суток, заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
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