Кубок Гагарина. «Металлург» примет «Барыс», ЦСКА против «Локомотива», «Трактор» сыграет с «Нефтехимиком»

ЦСКА принимает «Локомотив» во втором матче серии Кубка Гагарина. «Металлург» играет дома с «Барысом», «Трактор» – с «Нефтехимиком».

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