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На Украине заявили, что хотят добиться резолюции в ООН о «возмещении ущерба» из-за СВО

На Украине заявили, что хотят добиться резолюции в ООН о «возмещении ущерба» из-за СВО

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев добивается создании «международного механизма» через ООН для взыскания с Москвы более 300 миллиардов долларов в качестве компенсации ущерба, якобы нанесенного в результате проведения СВО.

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