Знакомы с прошлого тысячелетия: актер Михаил Горевой объяснил, почему он и режиссер Олег Фомин — «динозавры»

Актер, режиссер и продюсер театра, кино и телевидения Олег Фомин родился 21 мая 1962 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил актер театра и кино, театральный режиссер, педагог Михаил Горевой.
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