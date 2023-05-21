Федеральное агентство новостей №1

7 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Не упомянуто понятие конвергенции между  системами, автором чего был Сахаров. И сейчас не поздно найти "10 совпаде...Отец советской во...
  • Коська
    Население Молдовы составляет 2,615 миллиона (2021 г.), но 80 тыс.человек КАТЕГОРИЧЕСКИ ТРЕБУЮТ ВСТУПЛЕНИЯ в ЕС!!! Теп...Более 80 тысяч че...
  • Сергей Андросов
    То чего, то Салома!Авиакомпания Geor...

Знакомы с прошлого тысячелетия: актер Михаил Горевой объяснил, почему он и режиссер Олег Фомин — «динозавры»

Знакомы с прошлого тысячелетия: актер Михаил Горевой объяснил, почему он и режиссер Олег Фомин — «динозавры»

Актер, режиссер и продюсер театра, кино и телевидения Олег Фомин родился 21 мая 1962 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил актер театра и кино, театральный режиссер, педагог Михаил Горевой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх