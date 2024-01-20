Премьер Словакии Фицо сообщит Киеву, что будет блокировать их членство в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на встрече с коллегой из Украины Денисом Шмыгалем скажет о намерении блокировать членство Украины в НАТО, так как это бы означало начало Третьей мировой войны.
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