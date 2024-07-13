Скира: Илич подпишет контракт с «Зенитом» до 2029 года

Полузащитник «Торино» Иван Илич может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, футболист находится в шаге от подписания контракта с «Зенитом» до 2029 года.
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