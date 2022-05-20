Советник главы Офиса Зеленского призвал забыть слово «русские» в Донбассе

Также он подчеркнул, что Киев намерен вернуть под контроль властей южные регионы УкраиныСоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что выступает за искоренение понятия «русские» в Донецкой и Луганской народных республиках.
Также он подчеркнул, что Киев намерен вернуть под контроль властей южные регионы УкраиныСоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что выступает за искоренение понятия «русские» в Донецкой и Луганской народных республиках.
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