Daily Storm

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Советник главы Офиса Зеленского призвал забыть слово «русские» в Донбассе

Советник главы Офиса Зеленского призвал забыть слово «русские» в Донбассе

Также он подчеркнул, что Киев намерен вернуть под контроль властей южные регионы УкраиныСоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что выступает за искоренение понятия «русские» в Донецкой и Луганской народных республиках.

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