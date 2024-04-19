Мартовский уровень безработицы в Австралии вырос ниже прогнозов

Уровень безработицы в Австралии стал поводом для роста фондового индекса страны. Индикатор, с поправкой на сезонные колебания, в марте поднялся до уровня 3,8% Месяцем ранее рынок туда оценивался в 3,7% безработных граждан.
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