Деньги уходят под землю: бурильщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими 2024 года

МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. Профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой в 2024 году благодаря активному развитию строительной и нефтегазовой отраслей, привлекая работников зарплатами до 160 тысяч рублей в месяц.
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