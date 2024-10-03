Сохраняется чрезвычайная пожароопасность! В 90% случаев виной пожаров является человеческий фактор.
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Сохраняется чрезвычайная пожароопасность! В 90% случаев виной пожаров является человеческий фактор.