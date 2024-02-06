Россиянина оштрафовали на 22 млн рублей за подделку книг о Гарри Поттере

Мужчина изготовил более 43 тысяч контрафактных экземпляров книг В Курганской области приговорили к двум годам условно и оштрафовали жителя, который три года самостоятельно изготавливал книги, сообщает региональная прокуратура.
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