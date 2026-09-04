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Мировое обозрение

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У «справедливой карты мира» Equal Earth нашли разные варианты отображения Крыма

У «справедливой карты мира» Equal Earth нашли разные варианты отображения Крыма

Проект Equal Earth, который его авторы позиционируют как «справедливую карту мира», сам оказался в центре территориального спора.

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