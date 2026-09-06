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Перекрытие съезда с КАД на Выборгское шоссе в ночь с 7 на 8 сентября

Введение В ночь с 7 на 8 сентября на 18-м километре Кольцевой автодороги (КАД) в районе развязки с Выборгским шоссе будет полностью перекрыт съезд №2.

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