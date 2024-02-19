Mash: Марк Варшавер госпитализирован из-за проблем с дыханием

Директора «Ленкома» Марка Варшавера экстренно госпитализировали в Москве, сообщил паблик Mash. По его данным, заслуженный деятель искусств России находятся в состоянии средней тяжести, у него диагностирована двусторонняя пневмония.
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