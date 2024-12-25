Пашинян заявил, что из-за ковида пропустит саммит лидеров СНГ в Петербурге

АЖ

Александр Жигилий

Да неужели мозгов у наших властителей нет? Поставьте вопрос ребром-&quot;Да&quot; , или &quot;Нет&quot; далее Армении в этом блоке! Это в смысле , с нами, или с НАТО этот хитрожопый.....