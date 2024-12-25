Пашинян заявил, что из-за ковида пропустит саммит лидеров СНГ в Петербурге

Руководитель правительства Армении Никол Пашинян заявил, что из-за положительного теста на ковид пропустит неформальный саммит лидеров стран СНГ, который состоится сегодня, 25 декабря, в Санкт-Петербурге.
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