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Пашинян заявил, что из-за ковида пропустит саммит лидеров СНГ в Петербурге

Пашинян заявил, что из-за ковида пропустит саммит лидеров СНГ в Петербурге

Руководитель правительства Армении Никол Пашинян заявил, что из-за положительного теста на ковид пропустит неформальный саммит лидеров стран СНГ, который состоится сегодня, 25 декабря, в Санкт-Петербурге.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Да неужели мозгов у наших властителей нет? Поставьте вопрос ребром-&amp;quot;Да&amp;quot; , или &amp;quot;Нет&amp;quot; далее Армении в этом блоке! Это в смысле , с нами, или с НАТО этот хитрожопый.....
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