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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семененко о программе «Граф Монте-Кристо»: «Мне кажется, она найдет отклик у зрителей. Я благодарен Бенуа Ришо»

Двукратный чемпион России  Евгений Семененко  рассказал о своих программах «Дракула» и «Граф Монте-Кристо», с которыми выступает в текущем сезоне.

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