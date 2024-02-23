В 2024 году в Архангельске отремонтируют набережную реки Соломбалки

Архангельск готовится к преобразованию набережной реки Соломбалки. Этот проект стал возможным благодаря поддержке местных жителей, которые выбрали его в качестве одного из объектов для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
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