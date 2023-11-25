В Госдуме предложили разработать указ о мерах поддержки многодетных семей

Лучшим новогодним подарком для многодетных будет принятие единого федерального документа об общих мерах поддержки, который распространится на все субъекты России и гарантирует всем семьям равную помощь от государства.
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