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ДумаТВ

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Кузнецова: каждый избиратель шёл отдавать свой голос за Победу

Кузнецова: каждый избиратель шёл отдавать свой голос за Победу

Выборы депутатов Государственной Думы IX созыва запомнятся тем, что каждый гражданин шел отдавать свой голос за Победу, заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

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