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США готовят крупную сделку по калию с Белоруссией — Трамп

США готовят крупную сделку по калию с Белоруссией — Трамп

США работают над масштабной сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии, цена будет значительно ниже нынешней канадской, заявил президент США Дональд Трамп 21 сентября в соцсети Truth Social.

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