Снегоплавильный пункт начал работу в Алматы

В южной столице заработал первый снегоплавильный пункт, мощностью до 1 200 кубометров снега в сутки. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, открылся снегоплавильный пункт, где впервые в Казахстане применена экологически чистая технология плавления и эффективная утилизация снега.