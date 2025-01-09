Снегоплавильный пункт начал работу в Алматы

В южной столице заработал первый снегоплавильный пункт, мощностью до 1 200 кубометров снега в сутки. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, открылся снегоплавильный пункт, где впервые в Казахстане применена экологически чистая технология плавления и эффективная утилизация снега.
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