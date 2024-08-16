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Эксперты назвали плюсы и минусы двигателя Renault K4M

Эксперты назвали плюсы и минусы двигателя Renault K4M

Мотор Renault K4M считается одним из самых надежных двигателей на планете. Этот силовой агрегат в свое время стал «пламенным сердцем» бестселлеров Logan, Sandero, Duster и многих других, в том числе «отечественного» Lada Largus.

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