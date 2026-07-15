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Газета.ру

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Армия России ночью вновь ударила по портам Украины

Армия России ночью вновь ударила по портам Украины

Минобороны России заявило о серии ударов по украинским портам на Черном море. По информации ведомства, российские военные поразили производственные площадки беспилотников, а также суда, перевозившие грузы для украинской армии.

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