Армия России ночью вновь ударила по портам Украины

Минобороны России заявило о серии ударов по украинским портам на Черном море. По информации ведомства, российские военные поразили производственные площадки беспилотников, а также суда, перевозившие грузы для украинской армии.
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