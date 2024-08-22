Ахмат – Акрон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 31 августа

В субботу, 31 августа, сыграют Ахмат и Акрон в 7 туре РПЛ. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Ахмат-Арена Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.