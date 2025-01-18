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Рыбин о СКА и слухах об отставке Ротенберга: «Давайте объективно: кто на сегодня может убрать Романа Борисовича? Уверен, что эти разговоры беспочвенны»

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл 4 матча подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и занимает 7-е место в Западной конференции.

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