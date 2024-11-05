Стало известно, как долго будут считать голоса и когда назовут имя нового президента США

ВАШИНГТОН, 5 ноября, ФедералПресс. На территории США проходит голосование на президентских выборах. В зависимости от результатов голосования, новым 47-м президентом страны станет либо демократка Камала Харрис, либо республиканец Дональд Трамп.
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