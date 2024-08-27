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Строительство студенческого кампуса в Орле началось с громкого скандала

Строительство студенческого кампуса в Орле началось с громкого скандала

Орловцы вышли на сход, протестуя против спила многолетних дубов в районе Наугорского шоссе. Более ста человек, дома которых находятся рядом со стройкой студенческого кампуса, собрались накануне, 26 августа, обсудить .

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