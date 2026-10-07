Елена Аминова после «Формулы любви»: роль Лоренцы принесла ей славу, от которой она отказалась

Лоренца в «Формуле любви» появилась ненадолго, но Елена Аминова запомнилась зрителям надолго. Откровенный наряд, загадочная полуулыбка, образ женщины, способной вскружить голову графу Калиостро, — в 1984 году фильм Марка Захарова смотрели по нескольку раз.