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Елена Аминова после «Формулы любви»: роль Лоренцы принесла ей славу, от которой она отказалась

Елена Аминова после «Формулы любви»: роль Лоренцы принесла ей славу, от которой она отказалась

Лоренца в «Формуле любви» появилась ненадолго, но Елена Аминова запомнилась зрителям надолго. Откровенный наряд, загадочная полуулыбка, образ женщины, способной вскружить голову графу Калиостро, — в 1984 году фильм Марка Захарова смотрели по нескольку раз.

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