Сергей Кравчук передал Меч Победы на вечное хранение в музей истории Хабаровска

Сергей Кравчук передал Меч Победы на вечное хранение в музей истории Хабаровска

Торжественная церемония, посвященная знаменательному событию передаче Меча Победы, состоялась в Городском дворце культуры в Хабаровске.

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