На Украине острый дефицит авиакомплектующих: Украсть из России не вышло. ФСБ раскрыла подробности

ФСБ: Киев испытывает острый дефицит русских авиакомплектующих.Украинская сторона, испытывая острый дефицит авиационных комплектующих, пытается контрабандой вывести их из России.
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