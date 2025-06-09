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Царьград

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На Украине острый дефицит авиакомплектующих: Украсть из России не вышло. ФСБ раскрыла подробности

На Украине острый дефицит авиакомплектующих: Украсть из России не вышло. ФСБ раскрыла подробности

ФСБ: Киев испытывает острый дефицит русских авиакомплектующих.Украинская сторона, испытывая острый дефицит авиационных комплектующих, пытается контрабандой вывести их из России.

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