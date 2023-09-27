В России хотят расширить компенсацию за задержку зарплаты

Минтруд предложил расширить компенсацию за задержку зарплаты при ее неначислении. Сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок.
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