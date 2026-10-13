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Наёмник из Великобритании заочно получил 14 лет колонии

Наёмник из Великобритании заочно получил 14 лет колонии

Суд заочно приговорил 31-летнего гражданина Великобритании Александра Мосса к 14 годам колонии строгого режима, сообщает СК России.

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