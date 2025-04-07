Дорожное движение и сегодня перекрыто на одной из улиц столицы

Из-за продления ремонтных работ на проезжей части и пешеходных зонах, движение транспорта останется перекрытым сегодня на улице Александру чел Бун в пригороде Дурлешты, на участке между улицами Ливезилор и Николае Тестемицану, сообщает мэрия столицы.
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