Дорожное движение и сегодня перекрыто на одной из улиц столицы

Из-за продления ремонтных работ на проезжей части и пешеходных зонах, движение транспорта останется перекрытым сегодня на улице Александру чел Бун в пригороде Дурлешты, на участке между улицами Ливезилор и Николае Тестемицану, сообщает мэрия столицы.