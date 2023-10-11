Немцы теряют устойчивость: США и Польша подозревают Берлин в закулисных связях с Москвой

В Вашингтоне и Варшаве испугались, что Германия захочет помириться с Россией Дмитрий Родионов Фото: Станислав Красильников/ТАСС Материал комментируют: Вадим Трухачёв Михаил Нейжмаков Германия заплатит «страшную цену» за свою антироссийскую политику, считает историк Тарик Сирил Амар.