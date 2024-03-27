Журналист Джонс: США имеет «Операцию Гладио» по совершению терактов на территории России

По сообщению RT, журналист из США Алекс Джонс прокомментировал трагедию в подмосковном «Крокус Сити Холле» и заявил о том, что у НАТО целые десятилетия существует программа по использованию террористов против РФ.
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