Отряд кораблей Тихоокеанского флота России завершил деловой заход в малайзийский порт Баттерворт. В состав вошли фрегат «Маршал Шапошников» , большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенга».
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