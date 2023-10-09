МИД: признание Киева о попытках захвата ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН

Заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что спецназ ВСУ предпринял три попытки атаковать и захватить Запорожскую АЭС, должно стать холодным душем для ООН.
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