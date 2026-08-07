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Умерла в 54 года: как звезда 90-х Ксения Качалина оказалась в изоляции после развода с Михаилом Ефремовым

Умерла в 54 года: как звезда 90-х Ксения Качалина оказалась в изоляции после развода с Михаилом Ефремовым

2 декабря стало известно о смерти Ксении Качалиной — бывшей жены Михаила Ефремова и некогда одной из самых многообещающих актрис отечественного кино.

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