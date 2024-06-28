На Балтийском флоте подготовили операторов FPV-дронов с учетом опыта СВО

Курс подготовки по программе «Пилот FPV-дрона» с учетом опыта спецоперации по денацификации Украины прошли военнослужащие Балтийского флота, сообщает пресс-служба флота 27 июня на официальном интернет-портале Минобороны России.
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