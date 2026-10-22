Поврежденную боевую часть беспилотника вывезли на полигон для уничтожения, угрозы больше нет.Боевую часть беспилотника, обнаруженную на крыше поликлиники на улице Меркулова в Липецке, обезвредили и вывезли на специальный полигон для уничтожения.