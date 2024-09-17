Молчун со "своим миром в голове" пришёл убивать одноклассников: Что известно о нападении в школе Челябинска

Такие дети не должны учиться вместе с другими, нормальными детьми в одной школе. Психически больными детьми должны заниматься специалисты и обучаться они должны в спецшколах для психбольных.. Если они вообще целесообразны, такие школы. НО НЕ СО ВСЕМИ ДЕТЬМИ!!

Наш министр образования думает, что если больной на голову ребёнок будет учиться вместе со здоровыми , он станет здоровым. Это ещё в детских садах практикуется. Воспитатель пытается объяснить детям, что этот ребёнок просто маленький, хоть и выше их.

Людмила Счастливцева

Все не так однозначно. Мой сын родился в1971 г. не доношенный, но в результате оказался умным мальчиком, математика, английский, "как семечки", НО он плохо сходился с одноклассниками, то есть, они его не понимали, он решал задачи на 2 класса вперед, занимал первые места в олимпиадах по шахматам в школе, в районе и. т. д., вся стена была увешана грамотами. Как бы сказали сейчас был БОТАНИК Но на фоне не взаимопонимания с одноклассниками , мне учителя посоветовали обратится к психологам, чем его там пичкали я не знаю, ( чтоб восстановить отношения), но мой ребенок которому 51 год все эти годы в больницах. Вот такая у нас психотрия.