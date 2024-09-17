Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Молчун со "своим миром в голове" пришёл убивать одноклассников: Что известно о нападении в школе Челябинска

Молчун со "своим миром в голове" пришёл убивать одноклассников: Что известно о нападении в школе Челябинска

В Челябинске в школе № 68 произошло ЧП: 13-летний молчун со "своим миром в голове" пришёл убивать одноклассников.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Такие дети не должны учиться вместе с другими, нормальными детьми в одной школе. Психически больными  детьми должны заниматься специалисты и обучаться они должны в спецшколах для психбольных.. Если они вообще целесообразны, такие школы. НО НЕ СО ВСЕМИ ДЕТЬМИ!!
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3 час.
Светлана Соловьева
Наш министр образования думает, что если больной на голову ребёнок будет учиться вместе со здоровыми , он станет здоровым. Это ещё в детских садах практикуется. Воспитатель пытается объяснить детям, что этот ребёнок просто маленький, хоть и выше их.
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2 час.
Людмила Счастливцева
Все не так однозначно. Мой сын родился в1971 г. не доношенный,  но в результате оказался умным мальчиком, математика, английский, &quot;как семечки&quot;, НО он плохо сходился с одноклассниками, то есть, они его не понимали, он решал задачи на 2 класса вперед, занимал первые места в олимпиадах по шахматам в школе, в районе и. т. д., вся стена была увешана грамотами. Как бы сказали сейчас был БОТАНИК   Но на фоне  не взаимопонимания с одноклассниками , мне учителя посоветовали обратится к психологам, чем его там пичкали я не знаю, ( чтоб восстановить отношения), но мой ребенок которому 51 год все эти годы в больницах. Вот такая у нас психотрия.
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2 час.

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