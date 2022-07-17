Итальянские револьверы и пистолеты: чужое, своё и особенное

Оказывается, я ещё ни разу не писал об итальянских револьверах, как будто бы их и не было. А ведь это не так, и история у них своя, и на свой лад интересная.
Популярные статьи
- В Питере пора проводить чистку среди чиновников по-сталински
- Глава МИД Венгрии заявил о наличии у Будапешта военного сценария в случае необходимости защиты венгров украинского Закарпатья
- В Киеве выпущен на свободу ранее осужденный за многочисленные преступления на Донбассе экс-командир нацбата «Торнадо»
Свежие комментарии