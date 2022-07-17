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Итальянские револьверы и пистолеты: чужое, своё и особенное

Итальянские револьверы и пистолеты: чужое, своё и особенное

Оказывается, я ещё ни разу не писал об итальянских револьверах, как будто бы их и не было. А ведь это не так, и история у них своя, и на свой лад интересная.

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