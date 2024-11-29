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Ученые нашли неочевидный признак предрасположенности к алкоголю, и это длина пальцев

Ученые нашли неочевидный признак предрасположенности к алкоголю, и это длина пальцев

Обратите внимание на свои пальцы! Они не то, чем кажутся. фото: shedevrum.aiКазалось бы, какая может быть связь между пальцами и алкоголем? Но недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Суонси и Медицинского университета Лодзи, его установило! Оно показало, что существует взаимосвязь между длиной пальцев и склонностью к алкоголизму.

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