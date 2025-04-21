Девять угольных шахт Донбасса вернут региону: инвесторы не справились

Инвесторы вернут властям Донецка и Луганска девять нерентабельных шахт для ликвидации. Компании "Импэкс-Дон" и "Торговый дом "Донские угли" столкнулись с высокими затратами и низкими ценами на уголь, вынуждая власти и бизнес спорить о разделе финансовой ответственности.
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